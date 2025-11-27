×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek maçını izledi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Basketbol Milli Takımı#FIBA Dünya Kupası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek maçını izledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 23:52

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı Dünya Kupası yolundaki ilk sınavında yalnız bırakmayarak, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek maçını izledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Basketbol Milli Takımı#FIBA Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!