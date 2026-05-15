Resmi ziyaret için 13 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Dün Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, daha sonra Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanışını birlikte yaptı.

Astana'da konaklayan Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da resmi törenle karşılandı.

