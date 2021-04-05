Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş’in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Değerlendirme Toplantısı’nın ardından Beştepe’de bulunan Türkeş’in mezarına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı burada Türkeş’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi. Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ziyaretinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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