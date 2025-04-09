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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#Türk Polis Teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti. Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'na yönelik mesajında, 'Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.

'EMNİYET BİRİMLERİMİZ ESTİRİLMEK İSTENEN EŞKIYALIĞA FIRSAT VERMEMİŞTİR'

Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

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Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#Türk Polis Teşkilatı

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