Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ordusu istikrarın güvencedir

EFES 2026 Tatbikatı'nın bir tatbikattan ötesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Efes Tatbikatı bir tatbikat olmanın ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var." dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HER MEHMETÇİĞİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra elli farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canıgönülden tebrik ediyorum.

Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES Tatbikatı'nı, Malazgirt'ten on yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz.

Bundan bin yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, ilahi kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum

Geçmişten bu yana, Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemali edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.

"EFES TATBİKATI BİR TATBİKATIN ÖTESİNDE ANLAMLAR İFADE EDİYOR"

Planlamasıyla uygulamasıyla içeriği ve iletisiyle stratejik akılla Efes Tatbikatı bir tatbikat olmanın ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.

Burada her bir neferine Mehmetçik adını veren bir kurumun şuuru var. Türk ordusu kendi milletinin hafızasını taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın hafızasını mefkuresini taşımaktadır.

"TÜRK ORDUSU BARIŞIN, İSTİKRARIN ORDUSU"

Türk Ordusu barışın ordusudur, huzurun ordusudur, istikrarın ordusudur. Türk ordusu İstiklalin ordusudur. Türk ordusu tarihte hiç bir yeri tahrip etmemiş tahrip edilen yerleri tamir etmiştir.

Türk Ordusu bölgesel ve küresel barışın huzurun ve istikrarın da güvencesidir.

Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun itibar kaybettiği hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler ittifaklar kuruluyor. Dünyamız çok kutuplu bir yapıya everiliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor.

Geleceğe dair senaryolar yazılırken biz ülkemizi kilit konuma getirmek için çalışıyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de Lübnan'da çoluk çocuk katleden soykırım şebeklerinin karşısında insanlığın müşterek değerini savunmaya devam edeceğiz.