Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti, usta sanatçıların aileleriyle biraraya geldi

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Sergi gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin yer aldı. Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu.

Gezi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretçiler sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde “Deniz Üstü Köpürür” şarkısı ile sürpriz bir gösteri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

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Erdoğan ziyaretiyle ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi.

USTA SANATÇILARIN AİLELERİYLE BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezmesinin ardından, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi terasında gerçekleşen sohbete, Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin katıldı. Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sohbete eşlik etti.

Sanatçıların yakınları sergi için Erdoğan’a teşekkür etti. Serginin seriler halinde devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine yoğun çalışma temposunda nasıl dinç göründüğü soruldu. Bunun üzerine Erdoğan, "Aşk varsa meşk var. Aşkı tarif edin derler ben de üstattan öğrenmiştim. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Sevmiyorsanız yapmaya gerek yok" diye konuştu.

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Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, 2023 yılının UNESCO konferansında alınan bir kararla “Aşık Veysel” yılı olarak ilan edilmesini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşık Veysel'in vefatının 50.yıl dönümünde yapılacak anma programının AKM'de yapılması ricasında bulundu.

"SKORER NOKTASINDA BİR NUMARA BENİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftada iki, üç gün basketbol oynadığını belirterek, "Bu ay aşırı yoğunuz, maç programları yoğun olmayacak. Her hafta muhakkak basket oynuyoruz bakan arkadaşlarımızla beraber. Skorer noktasında bir numara benim" diye konuştu.

Sohbet esnasında sanatçıların yakınları, anılarını da paylaştı.