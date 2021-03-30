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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulden ilk fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/efm9Zm6Rvy— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 30, 2021
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