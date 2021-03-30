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Haber Giriş: 30.03.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulden ilk fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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