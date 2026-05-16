Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Günü Yürüyüşü, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen 'Türk Günü Yürüyüşü'ne bir video mesaj gönderdi.

'TÜRKİYE'NİN SESİ, VİCDANI VE TEMSİLCİSİ OLUYORSUNUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza, Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim. Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay-yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden, saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.

Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor, Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz" diye konuştu.

'BİZLER, MESAFELERİN AYIRAMAYACAĞI KADAR GÜÇLÜ BİR BAĞA SAHİBİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler, mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle, 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.