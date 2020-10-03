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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü kapsamında paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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