Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk diasporasına seslendi: Avrupa’daki Türkleri ezdirmeyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Uluslararası Demokratlar Birliği programında özetle şu açıklamaları yaptı: “Bu sene 21’inci yaşına giren Uluslararası Demokratlar Birliği, Avrupa’nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesiyle çok önemli çalışmalar icra ediyor. Birlik, gurbeti sılaya dönüştüren yurtdışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorunuyla yakından ilgileniyor. Avrupa’nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği; geliştirdiği projelerle, yürüttüğü faaliyetlerle kritik bir misyonu yerine getiriyor. Anavatanından binlerce kilometre uzakta yaşayan kardeşlerimizin demokratik ve aktif katılımlarının yükseltilmesi, asimile olmadan bulundukları topluma entegrasyonu; siyaset, ekonomi, ticari ve sosyal hayatta güçlü bir varlık gösterebilmesi ve her alanda daha iyi konumlara gelebilmesi için yoğun çaba harcayan Uluslararası Demokratlar Birliği’ne bir kez de sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

ÖTELENDİK ÖRSELENDİK

Bunların yanında kültürel ırkçılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi nefret içeren, husumeti körükleyen fiil ve söylemlere karşı mücadele yürüten birliğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Yurtdışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgâra karşı yürüdük. Irkçı saldırılara maruz kaldık. Yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık. Ötelendik, örselendik, horlandık. Fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik. Sizler orada, Sirkeci’den kalkan trenin arkasından el sallayan, su serpen mahzun gönüller burada hasret çekti, bedel ödedi, zorluklara göğüs gerdi. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır. Türkiye olarak yaşadıkları ülkeye değer katan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan siz kardeşlerimizle hepimiz gurur duyuyoruz. Akademiden bürokrasiye, sivil toplumdan iş dünyasına, bilimden kültür, sanat, spora elde ettiğiniz başarılarla iftihar ediyoruz.

Haberin Devamı

KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ

Biz, Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri bunlardan rahatsız oluyor. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye katkıda bulunması, baba ocağıyla bağlarını güçlendirmesi malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet milletvekiliyle, medyasıyla, besledikleri trol ordusuyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canlarını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye’nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor, affedersiniz, ‘zirzop’ gibi çirkin ifadelerle Avrupa’daki Türklere edepsizce saldırıyor. Yılın 11 ayı çalışan, ter döken, dişinden tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar. Gurbetçilerimize bunları yaparken, yabancılardan 5 dakika dilenmekten, sadece 5 dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almakta hiçbir beis, hiçbir sorun görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Biz, ister sınırlarımız içinde isterse yurtdışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Tertemiz niyetleriyle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekâlâ bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız, sizler bu memleketlerin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan birer parçasınız. Geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama bizim her birimiz ve sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.”

Haberin Devamı

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konuklarla sohbet etti.

DAİMA BİRLİK VE AKTİF OLUN

Son 23 yılda yurtiçindeki vatandaşlarımızla birlikte özelikle sizin için de çalıştık. Devlet olarak ilgili kurumlarımızla, partimiz bünyesinde ise Dış ilişkiler Başkanlığımızla Türk diasporasının tamamını kucakladık. 2012’de yaptığımız kanun değişiklikleriyle yurtdışındaki seçmenlerimizin, büyükelçilik ve konsolosluklarımızda kurulan sandıklarda oy kullanmalarını sağladık. Askerlikten emeklilik işlemlerine, nüfus ve vatandaşlıktan gümrük ve noter hizmetlerine, bugüne kadar 60’ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik. Halihazırda 80 civarında farklı konuda konsolosluk hizmeti sunuyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımızı kurarak Türk diasporasının geleceği adına önemli adımlar attık. Sizlerden daima birlik olmanızı bekliyorum. Siyaset, akademi ve sivil toplumda aktif olarak varlık olacaksınız, içinize kapanık olmayacaksınız. Kimsenin sizi kışkırtmasına izin vermeyeceksiniz. Memleketinizle bağınızı mutlaka koruyacak ve güçlendireceksiniz.

Haberin Devamı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Regaip Kandili’ni kutladı.

EL-BURHAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el-Burhan’ı Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Burhan tören kıtasını, “Merhaba asker” diyerek selamladı. Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Karşılamanın ardından Erdoğan ile el-Burhan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra çalışma yemeğine geçildi.

Haberin Devamı