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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı: Birliğimiz daim olsun

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Türk Devletleri Birliği#Nahçıvan Anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri İşbirliği Gününü kutladı: Birliğimiz daim olsun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 13:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türk Devletleri Birliği#Nahçıvan Anlaşması

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