Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı: Birliğimiz daim olsun

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Gözden Kaçmasın Reyhanlı saldırısının faillerinden THKP-C’li Bülent Dükancı yakalandı Haberi görüntüle