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AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 19:51,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

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