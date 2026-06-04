Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızla Nijer'i destekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimizin liderliğinde Nijer'in farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Afrika ülkelerinin kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.

Dostluk hastanesi ve dostluk okulu projesini geliştiren TİKA Nijer'in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfımız başkent Niamey'de 12 okulla toplam 1700'ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300'ü Türkiye Burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor.

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Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş vadeli bir işbirliği olarak görüyoruz.

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik.

Aziz kardeşim Tihani'ye ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyor, buradan dost ve kardeş Nijer halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanına bırakıyorum.

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"ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ ALDIK"

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani'nin açıklamalarından satır başları:

"Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. 8 Ocak 2013 tarihinde sayın Cumhurbaşkanı başbakanken önemli resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirildi Nijer'de. Birkaç anlaşma imzalandı. Bu ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı. O dönemden bu yana her zaman daima Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini aldık. Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir kendisi. Birçok dönem boyunca her zaman ilişkilerimizin gidişatını takip etti ve terör tehdidi ile başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Bu konuda talimatları doğrultusunda birkaç projenin altına imza atıldı. Ve bu projeler somut bir şekilde yürütüldü, hayata geçirildi. Gerçekten size bu konuda teşekkür etmek istiyoruz. Hava savunma araçlarımız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun şu anda Türk araçlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. Nijer halkının huzuruna katkı sağladınız.

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İşbirliğimiz sadece savunma alanıyla sınırlı değil. Bunun dışında başka alanlarda da ilişkilerimiz güçlendi. Örneğin sağlık alanında. Sağlık alanında Dostluk Türkiye Nijer hastanesi kadınlarımıza destek olmakta. Bugün Nijer kadınları en uygun tedavi imkanlarına kavuşma imkanlarına sahipler. Sağlık alanındaki iş birliğini büyütmek istedik.

"TARİHİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLDU"

Maarif Vakfı aracılığıyla eğitimi desteklediniz. Nijer dostluk tesisi oluşturuldu. Bizim için 8 Ocak 2013 tarihli ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye'nin bize destek verdiğini görüyoruz, özellikle Cumhurbaşkanı'nın bize destek olduğunu görebiliyoruz. Kendisi sürekli bizim yanımızda.

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Afrika dışında ilk ziyaret ettiğimiz ülke Türkiye Cumhuriyeti. Hem bakanlarımız hem de iş adamları heyetiyle birlikte ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki iş birliğimiz daha da güçlensin hem de örnek teşkil etsin."

TÜRKİYE İLE NİJER ARASINDA ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü"ne Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imza attı.

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"Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou imzaladı.

"Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol"e Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Albay Dr. Garba Hakimi imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijer Cumhuriyeti Ulusal Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"nı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imzaladı.