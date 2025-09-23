Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile yapıcı diyalog hız kazandı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademik hayatında giderek daha fazla görünür olduğunuzu müşade ediyoruz. Başta bu salonda bulunan dostlarımız olmak üzere sizlerin başarılarıyla iftihar ettiğimizi bilmenizi isterim. Sizler, Türkiye ve Amerika arasında kurduğunuz bağlar ve ikinci vatanınız Amerika’nın ekonomik ve sosyal hayatına yaptığınız katkılarla çok önemli roller üstleniyorsunuz. Ayrıca ülkemizin kültürümüzün ve medeniyet değerlerimizin Amerikan halkına anlatılması noktasında bir köprü işlevi görüyorsunuz. Burada yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda olduğumuzu temsilciliklerimiz ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla sizlere destek vermeye çalıştığımız biliyorsunuz. Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği güvenlik, ticaret, yatırımlar, enerji ve eğitim gibi pek çok alanda derinleşiyor. Başkan Trump‘ın ikinci döneminde yönetimin her kademesi ile temaslarımız yoğunlaşmaya kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı.

"TRUMP İLE KRİTİK KONULARI GÖRÜŞECEĞİZ"



Başta Gazze krizi, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz. Büyükelçi Sayın Barack bu olumlu atmosfere samimi gayretleri ile ciddi katkısı oldu ve oluyor. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme karşılıklı yatırımlarımızı artırma irademiz bakidir. İnşallah perşembe günü Washington DC’de Başkan Trump bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde bir çok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Özellikle son dönemde İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık, dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştı. Siyasi yelpazenin uçlarında barınan marjinal fikirler sosyal medyanın da etkisiyle daha geniş kitlelere erişebiliyor. Sizin kültürünüzü inancınız ve medeniyet değerlerinizi hiçbir kaygı duymadan yaşamayı sürdürebilmeniz bizim için çok mühim. Amerika inanç hürriyeti konusunda yıllardır örnek gösterilen bir ülke. Amerika’nın bu özelliğinde bir gerileme yaşanmamasını ümit ediyoruz. Nefret söylemlerinden beslenenlerin azınlıkta kalması ve siyasete nüfuz edememesi için hepimize görevler düşüyor. Amerika’daki Müslüman toplumuna bilhassa da sizlere güveniyoruz.





"FETÖ'YLE MÜCADELEMİZİ HASSASİYETLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye, on yıllardır meşgul eden binlerce canımıza 100 milyarlarca dolar kaynağımıza mal olan huzur ve kardeşliğimizi hedef olan terör belasıyla mücadele ediyor. FETÖ ele başında ölmesi ile birlikte FETÖ da iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı. Ortaya saçılan skandallar bu hain yapının gerçek yüzünün bir kez daha görülmesine vesile oldu. Zamanla örgüt güç kaybetmeye devam edecektir. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ'yle mücadelemizi aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz.



"BASKILARA ASLA TESLİM OLMAYIZ"

Tabii Amerika’da Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten gruplar ve lobiler de bulunuyor. Bu yapılar Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız oldukları gibi sizin de buralarda başarılı olmanızı istemiyor. Tek dayanakları Türkiye’ye karşıtlığı olan bu odakların kimler olduğunu kimlere taşeronluk yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye hakkı haykırdıkça, bölgesinde barışı ve adaleti savundukça, Gazze başta olmak üzere mazlumlara sahip çıktıkça elbette ülkemizi ve şahsınızın susturmaya yıldırmaya yönelik kampanyalar artmaktadır. Allah izniyle bunlara prim vermeyiz baskılara da asla teslim olmayız. Kim Tayyip Erdoğan’dan ve Türkiye’den zulme rıza göstermesini katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin. Bizi doğruları cesaretle dillendirmekten hiçbir güç, hiçbir lobi, hiçbir dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha ifade ediyorum. Biz yalnızca rükûda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Bu istikamette atacağınız her adımda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın.