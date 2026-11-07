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Son dakika : Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Trump#ABD-Türkiye İlişkileri
Son dakika : Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 20:35

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

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İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğimizi, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanımız görüşmede, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti."

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Trump#ABD-Türkiye İlişkileri

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