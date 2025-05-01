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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TRT#Kuruluş Yıl Dönümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRTnin 61inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 20:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TRT#Kuruluş Yıl Dönümü

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