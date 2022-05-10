Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kazakistan Cumhurbaşkanı#Tokayev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalandı.

KÜLLİYE'DE RENKLİ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısı ardından masa tenisi oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kazakistan Cumhurbaşkanı#Tokayev

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık