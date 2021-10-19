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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'da

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Togo#Faure Essozimna Gnassingbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togoda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togoda

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gnassingbe, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Gnassingbe, görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togoda

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togoda

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOGO CUMHURBAŞKANI GNASSİNGBE İLE İKİLİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togoda

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Togo#Faure Essozimna Gnassingbe

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