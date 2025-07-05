Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini paylaştı

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi.

ERDOĞAN, TOGG'UN YENİ MODELİ T10F'Yİ TEST ETTİ

Erdoğan, Togg'un İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı. Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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