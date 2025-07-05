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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Togg#T10F
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toggun yeni modelini paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 20:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşünü yaptığı Togg'un yeni modeli T10F'e ilişkin paylaşımda bulundu.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toggun yeni modelini paylaştı

ERDOĞAN, TOGG'UN YENİ MODELİ T10F'Yİ TEST ETTİ

Erdoğan, Togg'un İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı. Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toggun yeni modelini paylaştı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Togg#T10F

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