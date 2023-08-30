Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB heyetini kabul etti... Erdoğan: Orta vadeli program hazırlıkları tamamlanmak üzere

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

"SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"

Yüksek enflasyonla mücadeleye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların bizlere de çeşitli yansımaları oluyor. Tüm dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranlarının bizi de zorladığı bir gerçek. İş çevrelerimiz Toplumun tüm kesiminin karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bunların çözüme kavuşturulmasına yönelik adımları atıyoruz atacağız." dedi.

"ORTA VADELİ PROGRAM'IN HAZIRLIKLARI TAMAMLANMAK ÜZERE"

OVP'nin yakın dönemde açıklanacağını belirten Erdoğan "Önümüzdeki dönemin bir yol haritası mahiyetinde olacak ORTA VADELİ PROGRAM'ın hazırlıkları tamamlanmak üzere. Yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü görüyoruz, piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Ekonomide önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de değişmemiştir. Türkiye ekonomisini yatırım istihdam üretim ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlıyız. Vatandaşımızın ekmeğini koruması bu dönemde de önceliklerimizin başındadır." diye konuştu.