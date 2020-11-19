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Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kabulde TİM Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Kabul 2 buçuk saat sürdü.

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