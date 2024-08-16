Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörmüş çeteymiş hiçbirine aman yok

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4 BİN 117 EVLADIMIZ

“Bugün 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 34 erkek, 215 kadın astsubay öğrencimizi akademimizden mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Bugüne kadar 4 bin 691 subay, 28 bin 878 astsubayımız jandarmaya, 391 subay, 1116 astsubayımız ise sahil güvenlik teşkilatımıza katıldı. Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 uluslararası öğrencimiz akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine döndü.

AĞIR BİR SORUMLULUK

Jandarma ve Sahil Güvenliğimiz gerçekten ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzur dolan aziz milletimizin emaneti var. Sıradan bir mesleğin değil, yükü ağır, vebali ağır, mesuliyeti ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum. Tek tek alınlarınızdan öpüyorum.

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Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergiliyorsa bunun en önemli sebebi son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Tam 40 yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Son olarak dün (önceki gün) kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Bizim hukuka, kanuna riayet eden hiç kimse ile sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış... Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Suçun her çeşidiyle son dönemde önemli mesafe kat ettik, bunu çok daha ileriye taşıyacağız. Cezasızlık algısının toplumda yerleşmesine müsaade edemeyiz. Sizden isteğim; vatandaşı hiçbir zaman ‘devlet nerede’ diye feryat ettirmemenizdir.

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BU ÜLKE HEPİMİZİN

Türkiye Cumhuriyeti; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu ülke hepimizin. İnsanımızı derdiyle dertleneceksiniz. Bugünden itibaren vatan topraklarının her karışında, sarp dağlarda, puslu havalarda, fırtınalı denizlerde görev yapacaksınız. Kardeşliğimize, istikbalimize pusu kuran hain emellere sıra dağlar gibi karşı duracaksınız. Sizlerden zalime Yavuz, mazluma Yunus olmanızı bekliyorum. Gazi Mustafa Kemal’in Çanakkale’de, Kocatepe’de Mehmedimizle verdiğimiz mücadelenin devamı inanıyorum ki sizler olacaksınız.”