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Haber Giriş: 27.10.2020 - 00:06 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör operasyonu ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin terörle mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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