Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR