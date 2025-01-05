Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için yolun sonu görünüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Trabzonlular, dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hasret türküleri söyleyen dünyanın dört bir yanındaki Trabzonlulara selamlarımı gönderiyorum.

Trabzon il kongremizin hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Trabzon'da partimize gönül vermiş, omuz vermiş kardeşlerimi tebrik ediyorum.,

Trabzon'a olan şükran borcumuzu ödemek arzusundayım. Trabzon tercihini bir kez daha cumhur ittifakı belediyeciliğinden yana kullanarak bize olan sözünü tuttu. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edeceğiz.

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"LİYAKATLİ KADROLAR TRABZON'DA İŞ BAŞINDA"

AK Parti kurulduğu günden beri hizmet siyaseti yapan bir parti olmuştur. Biz hep icraatlarıyız ile konuştuk, yatırımlarımız ile konuştuk. Biz görevlerimize gelirken millete efendilik etmeye değil hizmetkâr olmaya geliyoruz dedik. Trabzon'un emaneti bizdedir, emin ve ehil ellerde. Liyakatli kadrolar Trabzon'da iş başında. Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Çünkü biz Trabzon'u gönülden seviyoruz.

Trabzon şehirlerden bir şehir değildir. Şehit Eren Bülbül'ün ve tüm şehitlerin sevdası neyse Trabzon'un sevdası odur. Gazilerimizin cesareti neyse Trabzon'un cesareti odur. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, hasmına karşı cesur olanların şehridir.

"TRABZON TÜRKİYE YÜZYIL'ININ ÖNCÜ ŞEHİRLERİNDEN OLACAKTIR"

Bu şehir en zor gününde de AK Parti'nin ve milletinin yanında durmuş bir vefa timsalidir. En keskin virajları dönerken Trabzonlu kardeşlerimizin desteğini yanımızda bulduk. Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. Bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonlu kardeşlerimiz önemli görevler aldı. Trabzon Türkiye Yüzyıl'ının öncü şehirlerinden olacaktır.

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Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok boyutlu, her adımı incelenmiş politika yürütüyoruz. Terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. PKK'nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık.

"8 ARALIK'TA BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN UMUTLARI BURADA DA DUVARA TOSLADI"

DEAŞ terör örgütünü bozguna uğrattık. Pençe Kilit harekatımızla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Hava harekatlarımız zaten devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. 2024'te sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'de 8 Aralık'taki halk devrimi ile bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Üniter yapı konusunda kararlı tavır sergileniyor. Gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları bırakıp örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer türlü Türkiye'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Kantonculuk oynama devri artık tamamen sona ermiştir.

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"VATAN TOPRAĞI ÜZERİNDE BİRİZ, BERABERİZ"

Bölgemizin geleceğini terör ile karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Yan yana yaşadığımız kardeşlerimiz ile aramıza yeni duvarlar örülmesine izin vermeyeceğiz. Bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. Mazi gibi istikbalimiz de müşterek. Kardeşleri birbirine düşman eden emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Basiretle ferasetle hareket ederek aramıza örülmek istenen husumet duvarlarını söküp atacağız. Anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz, mezhebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz. Bizim aramıza giremeyecek, bu kadim birlikteliğimizi bozamayacak bu kardeşliğimizi dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Terör belasını ortadan kaldırarak hedefe daha seri şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır. Terörsüz Türkiye'ye varacağımıza yürekten inanıyoruz.

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"KARS'A VERİLEN SÖZLERİ İSTANBUL'DA YERİNE GETİRİN"

CHP'nin hizmet düşmanlığı arkasında hangi sebeplerin yattığını açıklığa kavuşturmaları gerektiğini ifade ettim. Borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının bizim için mahsuru olmadığını vurguladım. Sayın Özel akla uygun cevap veremedi. CHP Genel Başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor ama Kars'a gidince millet ne duymak istiyorsa onu söylüyor. Her şeye zam yapıyorlar ama Kars'ta doğal gaza indirimden bahsediyor. Madem milletin indirimli doğal gaz kullanımını çok istiyordunuz indirim kararını neden mahkemeye taşıdınız. Kars'a verilen sözleri İstanbul'da yerine getirmekten sizi alıkoyan nedir? Belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Daha da ilginci Sayın Özel'in doğal gaz desteği ile ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır.

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"NE OLDU DA SUYA 5 YILDA 10 KAT ZAM YAPTINIZ?"

Karadeniz'deki keşfin milletimiz ile paylaşmak için sağladığımız teşvik tutarı 87 milyar liradır. 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz yüklendik. 2025'te bütçede 472 milyar lira kaynak ayırdık. Vatandaşlarımıza enerjide güçlü destekler veriyoruz. Sayın Özel ucuzlatacağız dedikleri suya niçin 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını açıklasın. Allah'ın suyundan para alınır mı diyen siz değil miydiniz bay Özel? Ne oldu da 5 yılda 10 kat zam yaptınız? Vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Sayın Özel, "Gaz maz yok" dediğiniz Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Gabar'da da 70 bin varilin üzerine çıktık, hedefimiz 100 bin varil. Sismik faaliyetlerimize de devam ediyoruz.

"KILIÇDAROĞLU ÇOK ÇİRKİN BİR DİLLE BİZE SATAŞIYOR"

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar gece gündüz çalışacağız. Sayın Özel'e bugün yüklenmek istemiyordum aslında. Eski ve yeni kadroları arasındaki güç mücadelesi onları yeterince hırpalıyor. Ayak oyunları hiç eksik olmuyor. Bay Kemal tüm seçimleri kaybetti, şaibeli de olsa kurultayı da kaybetti ama siyasetten emekli olamadı. Çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Ne iç politikaya ne dış politikaya dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü ağırlaştırıyor.

Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek için kap eğitim merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Burası 82 bin metrekare alana sahip.