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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans yöntemiyle Vanlı gençlere hitap etti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Van#Gençler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans yöntemiyle Vanlı gençlere hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Gençlik Buluşması” kapsamında bir araya geldiği Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle hitap etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ziyareti kapsamında Hacıbekir Kültür Merkezi'ne düzenlenen “Gençlik Buluşması” kapsamında Vanlı gençlerle bir araya geldi. Bakan Soylu, burada telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Telekonferansla Vanlı gençlere hitap eden Erdoğan, toplu açılışların yanı sıra Van’da gençlerle danışma meclisi yapmayı planladığını söyledi. Erdoğan, “Biz de Van’a geldiğimizde inanıyorum ki sizlerle bunu çok daha farklı bir şekilde yaşayacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda Van'da sizlerle beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ise, “Cumhurbaşkanım hakikaten çok heyecanlı ve sizi sabırsızlıkla bekliyor, bir gençlik var burada. Ben inanıyorum ki talimatlarınız çerçevesinde bu gençlerle Van farklı olacak inşallah” ifadelerini kullandı. Telefon konuşmasından sonra gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, seslendirilen Van türkülerine de eşlik etti. Buluşmaya katılan gençlerden birinin doğum gününü kutlayarak pasta kesen Soylu, yöneltilen soruları cevaplamasıyla program sona erdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Van#Gençler

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