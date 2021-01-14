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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü mesaisini paylaşarak, ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegramdan bugünkü mesaisini paylaştı

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