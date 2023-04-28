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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Derya Yanık#Secim2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 15:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, AK Parti Osmaniye 1'inci sıra milletvekili adayı Derya Yanık, seçim çalışmaları kapsamında Türkmen beldesini ziyaret etti. Burada Bakan Yanık’ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla görüştü.

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AK Parti Türmen beldesi teşkilatında partililerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Bakan Yanık, Cumhur İttifakı olarak Osmaniye’de en yüksek oyu alarak Meclis’e 4 milletvekiliyle gideceklerini belirtti. Yanık, konuşmasının ardından sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon hattının diğer ucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu söylemesi, Türkmen Belde Teşkilatı’nda heyecanla karşılandı. Rahatsızlığı sonrası doktorlarının tavsiyesi üzerine istirahat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belde vatandaşlarına seslenerek, 'Hayırlı cumalar' temennisinde bulundu, “Değerli Türkmen beldeli, Osmaniyeli kardeşlerim. Bu mübarek cuma gününde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

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Vatandaşlar Erdoğan’ın konuşmasına alkışlarla karşılık verdi. Söz alan bazı vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Derya Yanık#Secim2023

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