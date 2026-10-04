1 milyon ziyaretçi... Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’te: Türkiye’nin geleceği emin ellerde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki organizasyon alanını ziyaret etti. Erdoğan, burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

MADENCİLER İÇİN TAZİYE

“Maşallah, ne muhteşem bir katılım, ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük Türkiye’nin müjdecisi olan gençleri yürekten selamlıyorum. Konuşmamın başında perşembe günü Soma’da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir.

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ŞANLIURFA’DA düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, dördüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretçi sayısını “Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı” sözleriyle açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı’nın yürütücülüğünde GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen organizasyon, 7’den 77’ye her yaştan teknoloji meraklısını ağırlıyor.

ŞANLIURFA’YA YAKIŞTI

Bir TEKNOFEST’te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı’nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye’nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum. TEKNOFEST’i bugün Şanlıurfa’da yaşıyoruz. Selçuk Bey sorduğunda Şanlıurfa’ya yakışır dedim ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir.

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KÖKLERİNİZİ UNUTMAYIN

Mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST’i Şanlıurfa’da gerçekleştirdik. İstedik ki, gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadının mirasından güç alsın. Başvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. Bugün TEKNOFEST Güneydoğu’ya ilgi çok yoğundu. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. 81 ilin yanında 97 ülkeden katılımcılar da aramızda. Yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum.”

GELENEKSEL TEKNOFEST POZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu sene de TEKNOFEST pozuyla aile fotoğrafı çektirdi.

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‘MİLLET SİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR’

Türkiye’nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Şunu da asla akılınızdan çıkartmayın. Sizi durdurmak, yavaşlatmak, ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, kızıl elma hedefinizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeydik. Bugün savunma sanayi ihracatında dünyada 11. ülke durumundayız. Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmaların ve bizim gayretlerimizle bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Yeni rekorlarla, katma değeri yüksek platformlarla daha da güçlendireceğiz. TEKNOFEST Güneydoğu’nun gençlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm takımları ve yarışmacıları tekrar tebrik ediyorum.

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‘YERLİ VE MİLLİ SAVUNMAYLA KIVANÇLIYIZ’

Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz. KIZILELMA’yı, KAAN’ı, GÖKBEY’i ve diğer hava platformlarını gördünüz değil mi? Sizden tam not aldı değil mi? Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Bakın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin arkasında durmuş bir siyasetçi olarak burada izlediğiniz, hayran kaldığınız, gururlandığınız bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Buradaki abi ve ablalarınızla birlikte çalışacaksınız.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıldönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.

ERDOĞAN’DAN FON KRİZİ AÇIKLAMASI: KİMSENİN YANINA KALMAYACAK

Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz.

Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Güvenlik ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecinde mesafe aldıkça şehirler kalkındı. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor. Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Kararlı ve azimliyiz.

Yaptığımız her eserin karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bu eserler yapılır mıydı? Allah aşkına Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

2 BİN YATAKLI HASTANE

Şanlıurfa’ya yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir has taneleri projemizle Urfa’mızı da tanıştırıyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla, 545’i yoğun bakım olmak üzere 2 bin yatak kapasitesiyle, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3 bin 620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa’mızın şanına yakışır bir eser oldu. toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum.

BAKAN ALPARSLAN BAYRAKTAR: GENÇLERE SESLENDİ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu’da gençlere seslenerek “İnanıyorum ki sizlerin katkıları ve buradaki bu dinamizm, heyecan ve enerji, bizleri çok daha aydınlık bir Türkiye’ye doğru taşıyacak. Türkiye, sizlerle enerjide bağımsız bir ülke olacak ve çok daha güçlü, çok daha kuvvetli bir ülke haline gelecek” dedi. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Bayraktar, bir Küçük Modüler Reaktör Kanunu hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Bunun taslağı hazır. Bütçe görüşmeleri sonrasında Meclis’imizin gündemine getirmeyi hedefliyoruz. Onu kanunlaştırdığımızda bunun hukuki altyapısını da güçlü bir şekilde kurmuş olacağız. finansmanını sağlayacak, güvenlikle alakalı alınacak tedbirleri ortaya koyacak bir çerçeveyi oluşturacağız. Bu, SMR’ın önünü açacak.”

BAKAN KACIR DEMİRÖREN MEDYA’YI ZİYARET ETTİ… DİMİ’YE SORU SORDU

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin medya paydaşı Demirören Medya Grubu’nun standını ziyaret etti. Bakan Kacır’a ziyareti sırasında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti. İlk olarak Demirören Yayınları’nın standında kültürel mirasın izini süren 27 koleksiyon eseri inceleyen Kacır’a, Ayasofya’nın cami oluşunun 6’ncı yılı için basılan ‘Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ adlı eser hakkında bilgi verildi. Demirören Medya ekosisteminin yeni üyesi olan yerli ve milli yapay zekâ asistanı ‘Dimi’ hakkında Demirören Medya Platform Geliştirme ve Medya Teknolojileri Grup Direktörü Ahmet Temur’dan bilgi alan Bakan Kacır, Dimi’ye TEKNOFEST ile ilgili sorular yöneltti. Bakan Kacır, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerini de uygulamalı olarak test etti.

MECLİS SANAYİ KOMİSYONU BAŞKANI VARANK: YENİ NESİL ÇIĞIR AÇACAK

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Demirören Medya Grubu’nun standını ziyaret etti. D-Smart ve D-Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen ‘Dimi’ hakkında bilgi aldı, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standında öğrencilerle bir araya gelerek AI Reporter Studio ve AI FutureVerse uygulamalarını deneyimledi. Öğrencilerin geliştirdiği yapay zekâ ile spikerlik deneyimi sunan “AI Reporter Studio” projesi için mikrofonun başına geçen Varank, TEKNOFEST ile ilgili kısa bir haber sunum metni okudu. Varank’a Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da eşlik etti.



