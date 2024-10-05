Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana’da konuştu: Vaat edilmiş toprakları iyi biliriz

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Adana Havalimanı’nda devam ediyor. Dün TEKNOFEST alanını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada İsrail’in saldırılarına değinerek özetle şu mesajları verdi:

‘Örümcek Adam’ kostümlü Can Şaşkın, TEKNOFEST’e renk kattı. (Eren Bozkurt / AA)

- HAMAS, HİZBULLAH BAHANE: “İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze’yi işgal etti; şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan’da kan döküyor. Filistin’in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniye’yi Tahran’da şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı katlettiler. Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda.

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- İSRAİL BM’YE DE MEYDAN OKUYOR: Utanmadan, sıkılmadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e özellikle kalkıyor ‘BM’ye gelemez’ diye meydan okuyor. Şu hale bak. Şimdi 196 tane dünyadaki ülke, herhalde BM Genel Sekreteri’ne sahip çıkacaktır. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri’ne yönelik, BM’ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun.

- BİR CİNNET HALİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ: Kundaktaki bebekleri dahi öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Tüm bu gerçeklere rağmen ne yazık ki Batılı güçler, bu katliam şebekesine silah, mühimmat, istihbarat ve diplomatik destek vermeyi sürdürüyor. Bölgemizde, sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacak, sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kâhin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs’le, Mescid-i Aksa ile vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını kolayca idrak edecektir. Vaat edilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye’ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor.

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın standı her yaştan ziyaretçiyi ağırladı. (Nuri PİR / DHA)

- ZALİMLERE KARŞI ‘İNSANLIK CEPHESİ’: Türkiye’nin teknoloji hamlesi her geçen gün güçleniyor. Komşularımızla ve bölgedeki tüm kardeş ülkelerle işbirliğimizi yine bu anlayışla ileriye taşıyoruz. Zalimler karşısında ‘insanlık cephesi’ni güçlendirmenin gayretindeyiz. Savunma sanayisi alanında dışa bağımlılığımızı en aza indirmeye çalışıyor, yerli ve milli üretimi çok güçlü biçimde destekliyoruz. Bize takılan çelmeleri, müttefiklerimizin uyguladığı gizli açık ambargoları unutmadık. Teknolojinin sadece kalkınma ve refah değil bağımsızlık, güvenlik ve egemenlik manasına geldiğini defalarca tecrübe ettik. Biz her zaman sulhun ve sükunun tarafındayız. Tüm bunları savaş heveslisi olduğumuz için değil, vatanımızı ve vatandaşlarımızı layıkıyla korumak için yapıyoruz.

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- COĞRAFYAMIZI LİME LİME ETTİRMEYİZ: Bölgemizin içerisinde bulunduğu cinnet hali karşısında yine mazlumların yanında ve adaletin safında yer alacağız. Coğrafyamızın yeni bir ‘Sykes-Picot (Ortadoğu’nun, Osmanlı’nın bölgedeki topraklarının paylaşıldığı anlaşma)’ taksimiyle lime lime edilmesine göz yummayacağız. Bu hedefleri yakalamada en büyük güç kaynağımız siz gençler olacaksınız. Yerli ve milli olsun diyerek çırpınan yürekler... Sizler var oldukça bu vatanın toprağı daima güçlü olacaktır.” (İHA)

‘YENİ BİR REKORA İMZA ATACAĞIZ’

TEKNOFEST’in her sene katılımcı rekoru kırdığını ve bu sene de rekor kıracağına inandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merkezinde siz gençlerimizin olduğu 21. yüzyıl Türkiye’sini ilimle, teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye’yi yansıtan en önemli tablo TEKNOFEST’tir. TEKNOFEST bir gençlik destanı, bir teknoloji devrimidir. 2018’den bu yana dalga dalga büyüdüğüne şahitlik ediyoruz. 20 bin yarışmacıyla başlamıştık ama geçen sene İstanbul, Ankara ve İzmir’de 333 binden fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacı ve 4.5 milyon ziyaretçiye ulaştık. Adana’da ise 790 binden fazla takım 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi bakımından yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm gençlerimizi Şakirpaşa’ya davet ediyorum” dedi.

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GELENEKSEL TEKNOFEST POZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bakanlar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer katılımcılarla geleneksel hale gelen TEKNOFEST pozunu verip fotoğraf çektirdi.

Özel kuvvetler ekibi, havadan tahliye gösterisi gerçekleştirdi.

ADANA SEMALARI RENKLENDİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7’ncisi Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gününde de çok sayıda etkinlikle devam etti.

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Türk bayrakları açan paraşütçüler, görsel şölene imza attı. (Ömer Taha Çetin /AA)

Kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun ziyaretçileriyle buluştuğu, Adana Havalimanı’nda 2 Ekim Çarşamba günü başlayan ve yarın (pazar) sona erecek festivalin üçüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer aldı. Ziyaretçiler SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini ilgiyle takip etti.

DEMİRÖREN MEDYA TEKNOFEST’TE

Demirören Medya da TEKNOFEST’te yerini aldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Medya standını gezip yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin etkinlikleri hakkında bilgi veren Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Öğrencilerimizin hazırladığı animasyon stüdyomuzda çocuklara, gençlere çocuklarımızın tasarladığı robotumuz olan ‘Demircan’ ile bir TEKNOFEST deneyimi yaşatmayı planladık” dedi.