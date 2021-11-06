Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Taha'nın hayali gerçek oldu

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Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) tarafından Kültür Park'ta düzenlenen sünnet düğününde Taha ve ailesi gönlünce eğlendi.



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğünde Elazığ Belediyesinin mehteran takımı, geleneksel halk oyunları, Hacivat ve Karagöz gösterileri, Taha'nın yüzünü güldürdü.



Taha Sis, hayalindeki sünnet düğünü yapıldığı için mutlu olduğunu söyledi.



Uzun süredir sünnet düğününün olmasını beklediğini ifade eden Sis, "Sünnet düğünümün olmasını çok istiyordum. Ben düğünleri çok seviyorum. Önceden annem ve doktor izin vermiyordu. İlaç aldığım için erteliyorlardı mikrop kaparım diye. Bugün çok eğleneceğim." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"



Anne Azine Sis de yaşadıkları bu zor günlerde devletin sürekli oğlu ve kendilerinin yanında olduğunu belirtti.



Tek umudunun oğlunun bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu dile getiren Sis, şöyle konuştu:



"İki yıldır zorlu bir süreç geçiriyoruz. Bir anne olarak çok zor şeyler geçirdim. Tek başına üstesinden gelemeyeceğim şeylerdi. İnsanın evladıyla sınanması kadar kötü bir şey yok. Bu yolda yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ederim. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Maddi manevi her zaman yanımızda oldular."

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KİRVESİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ZÜLFÜ TOLGA AĞAR OLDU



Taha'nın kirvesi AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar da Taha ve annesine destek olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.



Ağar, "Zor günler yaşayan bu ailemizin yanında olmak bizler için farklı bir görevdi. Taha, benim çok özel bir arkadaşım. Biz onunla yaklaşık bir yıldır güzel bir bağ kurduk. Kendisi bazen beni arar, konuşuruz. Allah Taha ve ailesinin yardımcısı olsun. Güzel insanları onların etrafından hiç eksik etmesin." şeklinde konuştu.



ELSAD Başkanı Murat Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taha'nın tedavisiyle bizzat ilgilendiğini ifade ederek, "Biz de sürekli Taha ve annesinin yanında olduk. Onların zor günlerinde dertlerini paylaştık. Bize ihtiyaç duydukları her an kendilerinin yanında olduk. Bu, onun hayaliydi. Biz de ELSAD olarak bu düğünün ev sahipliğini yaptık. Kardeşimizin düğününü yaparak onu bir nebze olsa sevindirmeye çalıştık." şeklinde konuştu.



Sünnet törenine Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.