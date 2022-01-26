Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavisi için devreye girmişti! Minik Sercan yeniden rahatsızlandı

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Beyinde sıvı birikmesi ve başın büyümesi olarak bilinen 'hidransefali' rahatsızlığıyla doğan Sercan Gezenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Eylül 2020'de İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat öncesinde başının çapı 75 santimetreye kadar ulaşan Sercan'ın başının içine şant yerleştirildi. Minik Sercan ameliyatının ardından iyileşmeye başladı ve başının çapı 62 santimetreye kadar indi. Geçen süre içerisinde yeniden rahatsızlanan Sercan'ın başının çapı, tekrar 75 santimetreye ulaştı. Görme yetisini de kaybeden Sercan, burnundan beslenmeye başladı. Sercan'ın durumunun her geçen gün kötüye gittiğini dile getiren baba Ferdi Gezenler, "Korneasında meydana gelen bozulma nedeniyle Sercan'ın gözleri görmüyor ve burnundan beslenmeye başladı. Çocuğum gözlerimin önünde ölüyor. Çaresiz bir babayım" dedi.

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"TEPKİ VERMİYOR, GÜLMÜYOR"

Sercan'ın artık tepki vermediğini söyleyen Gezenler, "Oğlum Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ameliyat oldu. Oğlumun beynine ayarlamalı şant takıldı. Şant takıldıktan 1 ay sonra oğlumun başı küçülmeye başladı. Bu beni umutlandırmıştı ancak durumu yeniden kötüye gitmeye başladı. Eskiden tepki veriyor ve gülümsüyordu. Artık tepki vermiyor, gülmüyor. Doktorlar, Sercan'ın beyin dokularının oluşmadığını söylüyor. İzmir'de çocuğumun iyileşmesi için götürmediğim doktor kalmadı ancak olumlu bir cümle duymadık. Çocuğumun sağlığına kavuşması için destek bekliyorum. Eşim, çocuğumuza bir şey olacak diye panik atak hastası oldu. Evden ayrılmam mümkün olmadığı için engelli ve evde bakım maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.