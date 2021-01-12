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DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 18:58 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan’ın Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

TBMM’nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.

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