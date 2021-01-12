DHA
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan’ın Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
TBMM’nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle