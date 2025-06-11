Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi anlaşmayı duyurdu: Türkiye'de üretilip Endonezya'ya ihraç edilecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…

Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

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Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.





Milli Muharip Uçak KAAN’ın Endonezya’ya ihracatına ilişkin bir paylaşım yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise şu ifadeleri kullandı:

Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, millî teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor; Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor.

KAAN’ın Endonezya’ya ihracatına yönelik ilk resmî adım, Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto’nun huzurunda atıldı.

TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya’nın seçkin savunma sanayii firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birliğinin en somut örneklerinden biri olacak.

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Bir zamanlar göğe bakıp “bir gün bizim de uçağımız olacak” diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti.

KAAN, Vecihi Hürkuş’tan Nuri Demirağ’a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir.

Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz

“REKOR İHRACAT SÖZLEŞMESİ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 48 KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KAAN'ın bu tarihi siparişle "dost ve kardeş" Endonezya'ya kanat açıyor olmasından büyük gurur duyduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

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Millî muharip uçağımız KAAN’ın 48 adetlik tarihi siparişiyle dost ve kardeş Endonezya’ya kanat açıyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, yüksek teknoloji üreten savunma sanayimizin ihracatta ulaştığı zirveyi gözler önüne sererken, iki ülkenin kabiliyetlerini birleştiren örnek bir ortak üretim modeli de vücut bulacaktır.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto’ya sürece katkı sunan Endonezyalı paydaşlarımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, TUSAŞ’a ve emeği geçen tüm mühendislerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayimizde yeni ufuklar açan bu rekor ihracat sözleşmesinin ülkemize ve Endonezya’ya hayırlı olmasını diliyorum.

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Millî muharip uçağımız KAAN’ın 48 adetlik tarihi siparişiyle dost ve kardeş Endonezya’ya kanat açıyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, yüksek teknoloji üreten savunma sanayimizin ihracatta ulaştığı zirveyi gözler önüne sererken, iki ülkenin kabiliyetlerini… pic.twitter.com/TgNY7sP9H5 — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) June 11, 2025





“KENDİ SAVAŞ UÇAĞINI GELİŞTİREN TÜRKİYE…”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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İşte #TürkiyeYüzyılı!



Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. ✈️



🇹🇷🇮🇩 Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet #KAAN’ın Türkiye’de… https://t.co/1cwWha2LSw — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 11, 2025

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ



5'inci nesil savaş uçağı olan KAAN, radarda düşük görünürlük sağlayan 'stealth' özelliği ile dikkat çekiyor. KAAN, gelişmiş sensörleri ve yapay zeka desteği ile gelişmiş destekli atış kontrol sistemi sayesinde hassas vuruş yapabiliyor. On dört metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve altı metre yüksekliğinde. KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach.



2028'DE ENVANTERDE



TUSAŞ tarafından üretilen 5’inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde yapmıştı. 3 dakika havada kalan KAAN, bu uçuşta 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün daha önce KAAN'ın 2028'de envantere gireceğini açıklamıştı. Öncelikle 6 adet KAAN prototipinin üretileceğini açıklayan Görgün, "KAAN'ı 2028’de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretileceğini belirtti.