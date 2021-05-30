Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Tarihe not düşüyoruz’

Zeminden 369, deniz seviyesinden ise 587 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Sözlerine, “Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği altyapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecek. Kule bünyesindeki sosyal tesis hizmetlerinin de Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır” diye başlayan Erdoğan, açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

BİNALİ BEY’LE ÇOK ÇALIŞTIK

“Büyük Çamlıca Camisi’ni bitirdik. Caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Binali Bey ile o zamanlar bunun üzerinde çok çalıştık. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

KEYİFLİ VAKİTLER TEMENNİ EDİYORUM

Boğaz’a hâkim bir manzaranın üzerinde, deniz seviyesinden itibaren 587 metre yüksekliğe sahip bu kule aynı zamanda İstanbul’un en yüksek yapısı ünvanına da sahiptir. Çamlıca Kulemizi şehrimize kattığı değerle, fiziki olarak yerine getirdiği görevlerin çok ötesinde bir misyonla İstanbul’a armağan ediyoruz. İnşallah gerek restoran katlarından, gerek seyir kulelerinden İstanbul’u çok daha farklı izleyeceksiniz. Ben birkaç kez izledim. Bir başka güç, zevk aldık.”

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ BİTTİ

“Sevindiğimiz bir başka boyut 100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması. Bu da bizim bir başarımız oldu. Tüm radyo vericileri de kutluyoruz, hayırlı olsun. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisine geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca’da görüntü kirliliğine son verdik. Aynı modeli, şartların müsait olduğu yerlerde başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci, işte bu ortada...”

SEMBOL ESERLERDEN BİRİ

Erdoğan, “Kulemizi, yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ünlü düşünür Lamartine’in, ‘Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler, o bakışı Çamlıca Tepelerinden atmayı arzulardım” ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmasından, şahsım milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum” dedi.

KANAL İSTANBUL’UN TEMELİ HAZİRAN SONUNDA

“Ayasofya'yı bir yıl önce açtık. Ardından Taksim Camisi’ni inşa edip onun da açılışını, hamdolsun bizlere nasip oldu yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi’nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. İnşallah haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Kanal İstanbul’un üzerinde 6 köprü göreceksiniz ve bu altı köprüye, Kanal İstanbul’un sağında iki şehir inşa edeceğiz. Bu iki şehirle İstanbul bambaşka olacak. O malum tipler, ‘Ya bunlar bunu nereden çıkardı’ diyecekler ama biz yapacağız. Çünkü biz tarihe not düşüyoruz. İki kıtaya yayılmış böyle bir şehirde yaşamakla, ülke olarak böyle şehre sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır.”

RADYO YAYININDA DÜNYADA TEK





Çamlıca Kulesi aynı anda 100 radyo istasyonuna hizmet verirken, dünyadaki rakipleri olan New York Radyo Kulesi 62, Berlin Radyo Kulesi ise 51 radyo istasyonuna hizmet verebiliyor.

- Kulenin toplam alanı 30 dönüm, deniz seviyesinden toplam yüksekliği ise 587 metre.

- 33’üncü kattaki birinci seyir terasının deniz seviyesinden yüksekliği 366.5 metre.

- 34’üncü kattaki ikinci seyir terasının yüksekliği ise 371 metre.

- 39. katta bulunan restoran, 393.5 metre yüksekliğinde.

- 40. kattaki restoran ise 398 metre...

- Kulede bodrum katlarıyla beraber toplam 49 (45+4) kat bulunuyor.

İSTANBUL’UN ÇATISINA ÇIKTIK, UÇAKTAYMIŞ HİSSİ VERİYOR





Artık İstanbul’un en yüksek yeri olan Çamlıca Kulesi’ne Çamlıca korusunun içinden yürüyerek ulaşılıyor. Restoranların ayakbastı parası 50 TL olarak belirlendi. Şimdiden rezervasyonlar doldu. Ziyaretçiler buralara bilet alarak çıkacak. Saydam asansörlerle 1 dakikadan kısa sürede kendinizi İstanbul’un tepesinde buluyorsunuz. 360 derece seyir terasında yürürken Avrupa ve Anadolu yakasını yine 1 dakikadan kısa süre içinde çıplak gözle görebiliyorsunuz. Uçak hissi veriyor.

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