Cumhurbaşkanı Erdoğan, tank törenine özel tasarım TOGG ile geldi

#Recep Tayyip Erdoğan#TOGG#Altay Tankı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 14:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Altay tankının envantere giriş törenine katılıyor. Erdoğan, törene özel yapım beyaz renk bir TOGG ile geldi. Bu aracın BMC fabrikasının renklerini taşıdığı öğrenildi.

Ankara'da bugün önemli bir tören gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, törenin gerçekleştiği fabrikaya özel tasarım bir TOGG otomobili ile geldi.

DAHA UZUN TASARIMA SAHİP TOGG İLE KATILIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir konvoy ile katılım sağladı. Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı TOGG otomobilin daha uzun bir tasarıma sahip olması dikkat çekti. Limuzine benzeyen bu araçtaki kapının basın mensuplarının görüntü alabilmesi için çıkarıldığı öğrenildi. Erdoğan'a aracın içinde bakanlar da eşlik etti.

FABRİKANIN RENKLERİNİ TAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan bu özel tasarım TOGG'un, Altay Tanklarının üretimini gerçekleştirecek olan fabrikanın renklerini taşıdığı öğrenildi. Kahramankazan'da yer alan BMC fabrikasının içinden görüntüler...

