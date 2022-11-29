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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Uşak Hayvan Barınağı yeni yüzüyle açıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Uşak Hayvan Barınağı#Barınak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Uşak Hayvan Barınağı yeni yüzüyle açıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 20:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde hayvan barınaklarının yapılanması talimatıyla harekete geçen Uşak Belediyesi, Uşak Hayvan Barınağı’nın yeni yüzüyle açılımını gerçekleştirdi.

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Uşak Hayvan Barınağı’nda tadilat ve genişleme çalışması başlatan Uşak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “81 ilde barınakların yapılması talimatı” vermesiyle birlikte hızla tadilat ve büyüme çalışmalarını tamamladı. Yapılan açılışa Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çok sayıda sivil toplum kuruluş yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Kısa tanıtım videolarının ardından sahneye çıkarak konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, mevcut barınağın kapasitesini arttırarak 85 adet tekli padok ve 100 adet köpeği barındırabilecek yapıların tamamlandığını açıkladı.

Başkan Çakın, “Bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz yeni barınağımız, ilave tesislerimiz de bu kapsamda bizleri heyecanlandıran, mutlu eden projelerden en önemlilerinden bir tanesi. Gerçekten de hayatı birlikte, dünyayı birlikte paylaştığımız, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, onların hem tedavi amaçlı hem de sıcak bir yuva ihtiyacını karşılamak için yapmış olduğumuz çalışmaları daha da iyileştirmek daha da kapasitesini büyütmek için uzun zamandır bir planlama ve gayret içerisindeydik. Çok şükür bugün mevcuttaki barınağımızın kapasitesini önemli oranda arttıracak, yaklaşık 85 adet tekli padok ve 100 adet köpeğimizi toplu olarak barındırabileceğimiz yeni binalarımızın yapımını tamamladık. Sadece bununla kalmadık, yardıma muhtaç hayvanları rehabilite edebileceğimiz, tedavilerini gerçekleştirebileceğimiz bu tesisimizde yeni bir hayvan kliniğinin de açılışını bugün gerçekleştiriyoruz” dedi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Uşak Hayvan Barınağı yeni yüzüyle açıldı

“800 KÖPEK VE 300 KEDİ KISIRLAŞTIRILDI”

Açıklamalarına devam eden Belediye Başkanı Çakın, sokakta kalan hayvanlara bakmanın, kendilerinin önemli görevlerinden birisi olduğunu söyledi. Kısırlaştırma, aşılama ve mikro çipler hakkında da bilgiler veren Çakın, “Sokakta kalmış olan bu can dostlarımıza da sahip çıkmak belediye olarak bizlerin önemli görevlerinden bir tanesi. İnşallah hem onların barınması hem de ihtiyaç duydukları tedavileri yeni kliniğimizde ve barınağımızda sağlamış olacağız. Son bir yılda yaklaşık 800 köpek ve 300 kediye kısırlaştırma, aşılama ve mikro çip uygulaması barınağımızda yapılmıştı. İnşallah bu ilave tesislerimizde bu sayı daha da artacak ve daha kaliteli daha iyi hizmet gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Uşak Hayvan Barınağı yeni yüzüyle açıldı

Sokakta kalan hayvanların da aç kaldığını, üşüdüğünü hatırlatan Çakın, sözlerini “Burada ki can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hemşerilerimiz görebilir, bize isteklerini iletebilirler biz de gerçekten bu sorumluluğu alabileceğine inandığımız kişilere dostlarımızı emanet ediyoruz ve onlardan istiyoruz ki, özellikle de çocuklarımızdan size emanet olan bu can dostlarımızı sokaklara bırakmasınlar, onlara en iyi şekilde sahip çıksınlar. Eğer bunu yapamayacaklarsa da yapabilecek birilerine emanet etsinler ya da bizlere ulaşsınlar ama sokaklara bırakmasınlar. Zira onlar kış geldiklerinde üşüyorlar, yemek bulamadıklarında aç kalıyorlar. Aynı sizler yemek bulamadığınızda aç kalıyorsanız, üstünüzde giyim olmadığında sokakta kalınca kışın nasıl üşüyorsanız, kedilerimiz, köpeklerimiz, evcil hayvanlarımız da aynı şekilde üşüyorlar, acıkıyorlar” ifadeleriyle sonlandırdı. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Uşak Hayvan Barınağı#Barınak

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