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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, ekipler harekete geçti... Serebral palsi hastası Yaren'in yüzü güldü
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, ekipler harekete geçti... Serebral palsi hastası Yaren'in yüzü güldü
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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, ekipler harekete geçti... Serebral palsi hastası Yaren'in yüzü güldü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, ekipler harekete geçti... Serebral palsi hastası Yaren'in yüzü güldü

Adıyaman'da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kavuştu.

Yaren'in zorlu yaşamı ile ilgili Anadolu Ajansının yaptığı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alınan robotik cihaz, Adıyaman'a getirilerek Coşkun ailesine teslim edildi.

Anne Tuğba Coşkun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerine kulak verdiği için teşekkür etti.

Kızının yürümesi için cihaza kavuştuğunu belirten Coşkun, "Günlerce ağladım, kızımın sağlığına kavuşması için. Kızım yürüyemiyor ve yürümesi için robotik cihaza ihtiyacı vardı. Sağ olsun, Anadolu Ajansı ekibi haberimizi yaptıktan sonra bizlere Cumhurbaşkanımızın ekibi ulaştı ve cihazımız alındı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, ekipler harekete geçti... Serebral palsi hastası Yarenin yüzü güldü

"Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor." diyen Coşkun, kızı robotik cihaza kavuştuğu için ailece mutlu olduklarını söyledi.

Coşkun, "Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Baba Emrah Coşkun da kızına robotik cihaz almak için imkanlarının bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.

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