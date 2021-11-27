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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek

#Döviz Kuru#Devlet Denetleme Kurulu#DDK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından yaşanan kur dalgalanmalarına karşı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) harekete geçti.

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CNN Türk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurula döviz kurlarında ani gerçekleşen değer artışının sebeplerini araştırmak üzere talimat verdi. Kurul Başkanı Yunus Arıncı ve kurul üyeleri kritik dönemlerde yüklü miktarda döviz alımı yoluyla manipülasyon yapıldığı iddiaları da dahil olmak üzere yaşanan artışın sebeplerini araştırmak üzere çalışma başlattı.

DDK'nin yetkileri arasında kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışma, gerekli gördüğü gizli veya açık her türlü bilgi ve belgeyi bankalar dahil olmak üzere isteme bulunuyor.

Kurul bünyesindeki soruşturma gruplarının yazdığı denetim raporları cumhurbaşkanına ve yetkili mercilere gönderilebiliyor.

Kurul hukuka aykırılık tespit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda da bulunabiliyor.

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#Döviz Kuru#Devlet Denetleme Kurulu#DDK

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