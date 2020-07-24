Son dakika haberi: Vali Yerlikaya açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak.



Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020