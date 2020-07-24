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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 20:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Vali Yerlikaya açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı

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Son dakika haberi: Vali Yerlikaya açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya talimatı
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya‘ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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