Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 40 çeşit ürüne indirim geliyor

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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralı’nın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

34 YENİ HES DAHA

“Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurtiçinde kalan paranın kritik kalkınma yatırımlarında kullanılması en az diğer hususlar kadar önemlidir. Ülkemizde yanan her üç lambanın birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir.

Bugün dünyada dokuzuncu sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. 20 farklı ilimizde faaliyete geçecek 34 HES’imiz 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2.3 kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santrallar ülkemize yıllık 2.7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır.

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HİZAYA GETİRECEK

Biz laf değil iş üretiriz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinde yüzde 25 indirim başlattık. Tarım Kredi Kooperatif Başkanımla konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde koyun, kuzu geçerli değil. Mesela bizim memlekette, Karadeniz’de daha çok büyükbaş makbuldür. Oralarda büyükbaşın kesiminden artık kuşbaşı, kıyma, biftek, pirzola bunu piyasaya sürdüğümüzde, hele hele yüzde 30-35 gibi 10’da 1 indirim başlatınca benim vatandaşım ona da alışacak. Bu piyasanın dengesini bozanları da hizaya getirecek.

ŞEKER, YAĞ, UN İNECEK

Bin 300 tane Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları çok çok fazla binlerce. Onlar ne yapar bilmem. Ama biz Tarım Kredi olarak bu indirimi yapacağız. Sadece ette mi? Hayır. Tarım Kredi Kooperatifi’nin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi aklınıza ne gelirse... Bütün bunlarda da özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe süratle indirime gidilecek.

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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE: 'SEN KAR AMAÇLI DEĞİLSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim talimatını şu sözlerle duyurdu:

“Talimatımız şu: Başabaş noktası. Sen kâr amacıyla çalışmayacaksın, sen sadece başabaş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak.”

KURDELEYİ ‘TAYYİP DEDE’YLE KESTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki 34 Hidroelektrik Santralı Açılış Töreni’nde kendisine ‘Tayyip Dede’ diye seslenen çocukları sahneye çağırdı, kurdeleyi onlarla kesti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)