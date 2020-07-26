MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 18:18,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılış töreninin ardından Tarabya Taksi durağını ve minibüs durağındaki şoförlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılış töreninin ardından Tarabya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra köşke geçti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle