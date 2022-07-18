Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran’da üçlü zirve için İran’a gidiyor

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Türkiye, Rusya ve İran’ın “garantör ülkeler” olarak yapacağı görüşmelerde, Suriye’deki son durum ile yeni anayasa başlığı, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele, PKK/YPG terör örgütünün taciz atışları, mültecilerin geri dönüşü gibi kritik başlıklar masada olacak.

SURİYE’YE OPERASYON

Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede bir süredir gündemde olan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyonun da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinde, Suriye’deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulamıştı. Tahran’da yapılacak görüşmelerde başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere enerji ve gıda krizinin de ele alınması bekleniyor.