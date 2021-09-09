Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak, Tacikistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara