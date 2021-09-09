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Buğra OLAÇ/ ANKARA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ederek, bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak, Tacikistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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