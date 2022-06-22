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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi prens Selman'ı kabul edecek! İşte masadaki konular

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Muhammed Bin Selman#Suudi Arabistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi prens Selmanı kabul edecek İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Bin Selman ile iki ülke ilişkilerini değerlendirecek.

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Türkiye'nin 28 Nisan'daki Cidde ziyareti ile Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 2 aylık aradan sonra Riyad yönetiminden iade-i ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Beştepe'de bir araya gelecek.

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SUUDİ PRENS KALABALIK BİR HEYETLE GELİYOR

Suudi Prens Muhammed Bin Selman, kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selman, önce Beştepe'de baş başa bir görüşme yapacak. Daha sonra ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantıya geçilecek.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Görüşmelerde ağırlıklı gündem ekonomi olacak. Ticaretten turizme sağlıktan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek. Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Prens Selman görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Muhammed Bin Selman#Suudi Arabistan

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