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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

#Erdoğan#Suudi Arabistan#Selman Bin Abdülaziz El Suud
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistanda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistanda

Karşılamada ayrıca, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Şeyma Nur Ulusoy, İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler ve Hava Ataşesi Ali Nadi Ünal, Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Hıfzı Oğuz Korkmaz, Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Güsamettin Erdoğan, Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Acar yer aldı.

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#Erdoğan#Suudi Arabistan#Selman Bin Abdülaziz El Suud

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