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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#Muhammed Bin Selman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ramazan Bayramı öncesi Suudi Arabistan'a bir ziyaret yapması bekleniyor.

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Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeye başladığı bir süreçte, kritik bir temasın daha gerçekleştirileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram öncesi bu hafta içerisinde Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya gelmesi öngörülüyor.

GERİLEN İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİNDE KRİTİK ADIM

Son birkaç ayda gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail üst düzey temaslarının ardından Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti yapması bölgesel gelişmeler açısından önemli.

Erdoğan ve Muhammed Bin Selman'ın gündeminde ise Doğu Akdeniz ve Arap yarımadasından Avrupa'ya uzanacak enerji projeleri, bölgesel barış gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#Muhammed Bin Selman

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