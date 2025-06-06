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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman#Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 12:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanımız, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman#Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri

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