Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanımız, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı’nı da kutladı.