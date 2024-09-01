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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman#Suudi Arabistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 15:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman#Suudi Arabistan

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