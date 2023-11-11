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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#Muhammed Bin Selman
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 17:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#Muhammed Bin Selman

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