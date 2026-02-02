×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır’ı ziyaret edecek

Şubat 02, 2026 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta ise Mısır'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."

 

